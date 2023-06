Wolfsburg-Frauen bekommen eigene Doku

AFP/SID/BEN STANSALL

Wolfsburg gewann bereits den DFB-Pokal

Der Streaming-Sender DAZN produziert in seinem Bestreben um mehr Sichtbarkeit für Frauensport eine Dokumentation über die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg.

Der rund 60-minütige Film "Wölfinnen – Die Jagd nach dem Triple" soll exklusive Einblicke geben in die Saison der Pokalsiegerinnen.

Ab dem 17. Juli ist die Doku über die DAZN-App sowie kostenlos über den linearen Frauensportsender DAZN RISE verfügbar. Der VfL musste in dieser Spielzeit in der Meisterschaft dem FC Bayern den Vortritt lassen, kämpft am Samstag (16:00 Uhr/ZDF und DAZN) aber noch gegen den FC Barcelona um den dritten Triumph in der Champions League.