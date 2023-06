Voss-Tecklenburgs Ehemann fliegt auch zur WM

Jürgen Kessler, dpa

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bringt ihren Mann mit zu Frauen-WM

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien auf Vor-Ort-Unterstützung ihres Mannes Hermann Tecklenburg setzen.

"Ich habe das Glück, dass mein Mann von vornherein gesagt hat, er geht nach Australien mit seinem jüngeren Sohn mit und die beiden machen eine Männertour. Das finde ich großartig", sagte die 55-Jährige im "kicker"-Podcast "FE:male view on football".

Der 55 Jahre alte Bauunternehmer Tecklenburg war schon bei der EM 2022 bei einigen Spielen in England dabei. Seine Frau wünscht sich vor dem Turnier vom 20. Juli bis 20. August, "dass viele Familienmitglieder kommen". Derzeit werde das Interesse bei den Spielerinnen in der DFB-Auswahl ausgelotet. Auch bei den beiden Trainingslagern in Herzogenaurach werde man den Nationalspielerinnen die Möglichkeit geben, Zeit mit Familienmitgliedern und Freunden zu verbringen.

Für Australien wünscht sich Voss-Tecklenburg, "dass ganz, ganz viele Familienmitglieder, Freunde, Partner/innen einfach sagen: Das ist so ein tolles Land, das nehme ich einfach auf mich." Man könne ja auch mal nach Neuseeland, dem zweiten Gastgeberland, rüberfliegen. "Sie dürfen dann auch ins Basecamp kommen, weil wir einfach sagen: Das ist uns wichtig, das hilft uns", sagte die Bundestrainerin. Die DFB-Auswahl bricht am 11. Juli zur WM auf.