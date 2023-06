ÖFB-Frauen testen gegen Island

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Irene Fuhrmann testet mit dem ÖFB-Team gegen Island

Vor dem Start der erstmals ausgetragenen Nations-League bestreitet das ÖFB-Frauen-Nationalteam am 18. Juli ein freundschaftliches Länderspiel gegen Island. Anpfiff ist um 19.45 Uhr (live ORF Sport+) in Wiener Neustadt. Das gab der ÖFB am Freitag bekannt. In der Nations League trifft Österreich dann im Herbst auf Frankreich, Norwegen und Portugal.

"Mit Island konnten wir für das letzte Testspiel vor dem Start der UEFA Women's Nations League meinen absoluten Wunschgegner gewinnen", sagte Teamchefin Irene Fuhrmann. Das bisher einzige Duell mit dem Weltranglisten-14. fand im Rahmen der Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden statt, es endete mit einem 3:0-Erfolg der ÖFB-Auswahl. Island qualifizierte sich ebenso wie Österreich nicht für die im Juli beginnende Weltmeisterschaft.

apa