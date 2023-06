Schwarz-Weiß Bregenz fixiert Aufstieg in 2. Liga

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Schwarz-Weiß Bregenz hat den Aufstieg in die 2. Liga vorzeitig fixiert und wird damit nach 18 Jahren in den Profifußball zurückkehren. Die Mannschaft von Trainer Andreas Heraf gewann am Sonntag in der neunten Runde des Aufstiegs-Play-offs der Regionalliga West bei der SVG Reichenau souverän mit 3:0 (0:0). Damit sind die Vorarlberger nicht mehr von der Spitzenposition zu verdrängen.

Zuletzt war SW Bregenz in der Saison 2004/05 in der Bundesliga vertreten, wegen finanzieller Probleme meldete der Verein nach dem Abstieg allerdings Konkurs an und wurde aufgelöst.

Die Vorarlberger sind der zweite Aufsteiger in die 2. Liga nach dem SV Stripfing in der Regionalliga Ost. In der Regionalliga Mitte hat der DSV Leoben mit Trainer Carsten Jancker vor der letzten Runde am kommenden Freitag gegen die WAC Amateure einen Drei-Punkte-Vorsprung auf die LASK Amateure.

apa