Berichte: Messi hat sich entschieden

IMAGO/JB Autissier

Lionel Messi wechselt in die MLS

Im Ringen um die Zukunft von Superstar Lionel Messi kommt es offenbar zu einer spektakulären Wende.

"Marca" und "BBC" meldeten am Mittwoch übereinstimmend, dass der argentinische Weltmeister seine Karriere bei Inter Miami in den USA fortsetzen wird - und nicht in Saudi-Arabien, wie verschiedene Medien zuletzt gemeldet hatten.

Messi (35) hatte am vergangenen Wochenende sein letztes Spiel für Paris Saint-Germain absolviert. Seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag verlängert er nicht.

In der Folge überschlugen sich die Spekulationen, wo Messi seine Karriere fortsetzen werde. Höchst lukrative Angebote aus Saudi-Arabien standen im Raum, auch der FC Barcelona machte sich Hoffnungen auf eine Rückkehr seines "verlorenen Sohnes".

Diese heizte Messis Vater und Berater Jorge zuletzt an. Er selbst würde "es lieben", wenn der argentinische Weltmeister zu den Katalanen zurückkehren würde, sagte Jorge Messi.

Gehandelt wurde zudem, dass Miami Messi unter Vertrag nehme und ihn dann nach Barcelona verleihe. Nach Informationen der "Marca" und der "BBC" ist dieses Gedankenmodell jedoch vom Tisch, der Superstar werde demnach stattdessen in der nordamerikanischen Profiliga MLS auflaufen.