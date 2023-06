Hoffenheim testet gegen die Rangers

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Das Spiel findet am 29. Juli statt

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim testet im Rahmen der Vorbereitung gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers.

Wie der Verein am Freitag bekannt gab, empfangen die Kraichgauer die Gäste von der Insel am 29. Juli zum offiziellen Saisonauftakt in der PreZero Arena in Sinsheim.

Zuvor bestreitet die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo vom 15. bis zum 22. Juli ihr Trainingslager in Kitzbühel.