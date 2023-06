Ter Stegen, Kehrer und Henrichs steigen ins DFB-Training ein

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Thilo Kehrer reiste dem Conference-League-Sieg an

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Vorbereitung auf das 1000. Länderspiel mit Marc-Andre ter Stegen, Thilo Kehrer und Benjamin Henrichs fortgesetzt.

Ter Stegen und Kehrer waren erst am Freitagabend im DFB-Quartier eingetroffen. Kehrer, der nur individuell trainierte, hatte mit West Ham United am Mittwochabend den Titel in der Conference League gewonnen, Torhüter ter Stegen befand sich mit dem FC Barcelona auf einer Japanreise.

Henrichs hatte in den vergangenen beiden Tagen mit dem Training aufgrund einer Belastungssteuerung ausgesetzt. Einzig Timo Werner fehlte bei der Einheit am Samstag im strahlenden Sonnenschein auf dem DFB-Campus. Der Stürmer von RB Leipzig war im Abschlusstraining für das DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt (2:0) umgeknickt, er wird mindestens das Spiel am Montag (18:00 Uhr/ZDF) in Bremen gegen die Ukraine verpassen.

Nach der Begegnung trifft die DFB-Auswahl in Warschau auf Polen (16. Juni) und in Gelsenkirchen auf Kolumbien (20. Juni).