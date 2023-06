Sarkaria: Der Urlaub muss warten

GEPA pictures/ Walter Luger

Sarkaria freut sich auf Zeit im ÖFB-Team

Seine erstmalige Einberufung in den Kader der österreichischen Nationalmannschaft hat Manprit Sarkaria auf dem falschen Fuß erwischt. Der Offensivspieler hatte mit seiner Gattin schon vor Monaten einen Urlaub gleich nach Ende der Club-Saison gebucht, nun musste sich Sarkarias Frau ohne ihren Ehemann in wärmere Gefilde verabschieden. "Das macht ja nichts. Soll sie sich einmal einen Urlaub gönnen", erzählte der Sturm-Graz-Profi am Sonntag im ÖFB-Camp in Windischgarsten.

Dank der Aussicht auf das Nationalteam-Debüt lässt sich das Strohwitwer-Dasein verschmerzen. "Es erfüllt mich mit großem Stolz, in der Nationalmannschaft zu sein", meinte Sarkaria. Der 26-Jährige wurde von Teamchef Ralf Rangnick telefonisch über seine Nominierung informiert. "Ich war da gerade mit zwei Freunden in einer Spielhalle in Wien. Die Musik war ein bisschen lauter, er hat sicher gedacht, ich bin irgendwo feiern", vermutete der in Wien geborene Sohn indischer Eltern.

Sarkaria will sich nun mit guten Trainingsleistungen für Einsätze in der EM-Qualifikation am Samstag in Brüssel gegen Belgien und am darauffolgenden Dienstag in Wien gegen Schweden aufdrängen. Die Eingewöhnungsprobleme sollten nicht allzu groß sein, immerhin passe die Spielweise des Nationalteams mit jener von Sturm Graz "gut zusammen", so Sarkaria. "Pressing und schnelles Spiel nach vorne, das habe ich jetzt in mir drinnen."

Bei den Steirern legte der Stürmer eine äußerst starke Frühjahrssaison hin, sein persönliches Highlight war der Doppelpack beim 2:0-Erfolg im Cupfinale über Rapid. "Dass ich jetzt im Nationalteam bin, ist ein Bonus für mich, eine Belohnung, die ich mir erarbeitet habe."

Sarkaria lässt Transfer im Sommer offen

Möglicherweise ermöglicht der Platz in der ÖFB-Auswahl sogar einen internationalen Transfer. "Jetzt konzentriere ich mich auf die Nationalmannschaft, was danach kommt, regelt mein Berater. Mein Ziel ist es, in einer Top-fünf-Liga und in der Champions League zu spielen", berichtete Sarkaria.

Längst in einer Top-fünf-Liga angekommen ist Stefan Posch. Der Steirer überzeugte in der vergangenen Saison bei Bologna, daher zog der italienische Club die Kaufoption und verpflichtete den Verteidiger fix von Hoffenheim für die kommenden drei Jahre. "Es war eine sehr positive Saison für mich persönlich und auch für den Verein", resümierte Posch.

Der 26-Jährige brachte es auf sechs Liga-Tore und zwei Assists, was wohl auch dem Umstand geschuldet war, dass er beim Serie-A-Neunten von einem Innen- zu einem Rechtsverteidiger umgeschult wurde. "Dadurch komme ich weiter nach vorne." Er sehe sich derzeit mehr als Außenverteidiger als im Abwehrzentrum. "Das verschafft mir vielleicht auch ein bisschen einen Vorteil im Nationalteam", meinte Posch.

De-Bruyne-Ausfall "sicher kein Nachteil"

Gegen Belgien rechnet sich der 22-fache ÖFB-Internationale trotz Außenseiterrolle einiges aus. "Ich glaube, dass es uns ganz gut liegt, nicht als Favorit in ein Spiel zu gehen." Zudem sei der Ausfall von Kevin de Bruyne "sicher kein Nachteil", so Posch.

Sarkaria bedauerte den Ausfall des Regisseurs von Manchester City. "Ich hätte gerne gegen ihn gespielt." Auch wegen der Verletzung des 31-Jährigen sei von Belgiens goldener Generation "nicht mehr viel übrig", erklärte Sarkaria. "Trotzdem haben sie eine sehr starke Mannschaft, doch die haben wir auch. Wir werden es ihnen nicht leicht machen", versprach Sarkaria.

apa