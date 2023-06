Can von Nicht-Nominierung Süles überrascht

Uwe Anspach/dpa

Nationalspieler Emre Can (M) nimmt auf dem Trainingsplatz am Aufwärmprogramm teil

Fußball-Nationalspieler Emre Can war laut eigener Aussage überrascht, dass sein Dortmunder Teamkollege Niklas Süle nicht für die drei Juni-Länderspiele nominiert und von Bundestrainer Hansi Flick kritisiert wurde.

"Ich dachte schon, dass er dabei ist", sagte der BVB-Mittelfeldspieler der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Ich habe Niklas die letzten Monate bei uns im Verein extrem stark gesehen. Er ist vorangegangen und hat sich persönlich sehr weiterentwickelt, was Führungsstärke angeht. Ich kann das beurteilen, da ich ihn sehr lange kenne."

Der Bundestrainer hatte Süles Nicht-Nominierung unter anderem damit begründet, dass dieser sein "riesiges Potenzial" nicht ausschöpfe. Auf die Maßnahme und die öffentlich geäußerte Kritik erhofft sich Flick in der kommenden Saison eine Reaktion von Süle, wenn dieser bei der Heim-Europameisterschaft 2024 dabei sein möchte.

Can sagte über seinen Mitspieler: "Er ist im Mannschaftsrat und versucht, sich sehr einzubringen. Er sagt seine Meinung, wenn ihm was nicht passt. Er wird nächste Saison sicher Gas geben, damit er wieder eingeladen wird." Flick hatte Süle in allen drei Vorrundenspielen beim WM-Aus in Katar aufgestellt.