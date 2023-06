Arnautovic: De Bruynes Ausfall "ein Plus"

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Arnautovic glaubt an Chance gegen Belgien

Laut Marko Arnautovic sollte der Ausfall von Belgien-Star Kevin de Bruyne im EM-Qualifikationsmatch am Samstag in Brüssel kein Nachteil für die österreichische Nationalmannschaft sein. "Es ist natürlich ein Plus, dass er nicht gegen uns spielt", sagte der Wiener in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag", betonte aber auch: "Trotzdem haben die Belgier noch viele gute Spieler."

Arnautovic kennt De Bruyne aus der gemeinsamen Zeit bei Werder Bremen. "Für mich ist er auf seiner Position der Beste der Welt", erklärte der Stürmer, der eine langwierige Knöchelverletzung weitgehend überwunden hat. "Ich bin noch nicht komplett schmerzfrei, aber damit kann ich umgehen", meinte Arnautovic.

Auf Spekulationen über einen Wechsel zu AC Milan angesprochen, sagte Arnautovic: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bologna, es passt alles. Man wird sehen, was in Zukunft passiert." Es gebe keinen Konflikt mit Bologna-Coach Thiago Motta. "Zwischen mir und dem Trainer ist alles gut."

Außerdem verriet der 34-Jährige, dass David Alaba bereits zum zweiten Mal Vater geworden ist. Demnach dürfte der ÖFB-Kapitän im Laufe des Montags im Teamcamp in Windischgarsten eintreffen. Im ersten Training am Sonntagnachmittag fehlte Alaba noch.

apa