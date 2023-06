Ortlechner bleibt Sportdirektor der Austria

APA/EVA MANHART

Ortlechner bleibt bei der Wiener Austria

Manuel Ortlechner wird der Wiener Austria als Sportdirektor erhalten bleiben.

Wie Sportvorstand Jürgen Werner am Sonntag nach dem 5:0 im Finale des Europacup-Play-offs gegen Austria Lustenau bestätigte, soll Ortlechners auslaufender Vertrag bald verlängert werden. "Wir haben uns schon geeinigt und werden das noch zu Papier bringen", sagte Werner und betonte die gute Zusammenarbeit. "Er wird sehr oft kritisiert. Aber viele sehen nicht, was er im Hintergrund alles macht."

Verabschiedet wurden bei den "Veilchen" nach dem Saisonfinale in der Bundesliga hingegen Nikola Dovedan, Georg Teigl und Kapitän Lukas Mühl. Der Deutsche wird die Veilchen nach zwei Saisonen verlassen. "Es ist natürlich traurig. Es waren unglaubliche zwei Jahre, meine Tochter ist in Wien geboren", sagte der Innenverteidiger. "Es war unglaublich schön, auch die Fans waren unglaublich in schwierigen Zeiten."

Es habe aber mehrere Gründe gegeben, die gegen eine Vertragsverlängerung gesprochen haben. "Am Ende sind wir nicht zusammengekommen. Ich bin 26, ablösefrei und will etwas Neues erleben. Ich habe noch nirgends unterschrieben. Ich bin ein großer Fan von Italien, was es am Ende wird, keine Ahnung", sagte Mühl. Ein Verbleib in Österreich sei für ihn aktuell nicht vorstellbar.

