Alabas Meilensteine vor seinem 100. Länderspiel

APA/AFP

Auf Alaba wartet mit 100. Länderspiel weiteres Karriere-Highlight

Auf David Alaba wartet in den kommenden Tagen ein weiterer Meilenstein seiner illustren Karriere. Der ÖFB-Kapitän absolviert in der EM-Qualifikation sein 100. Länderspiel und steigt damit in einen elitären Kreis auf. Vor ihm haben dies nur Marko Arnautovic (106), Andreas Herzog (103) und Aleksandar Dragovic (100) geschafft.

Gemessen an seinen Kluberfolgen hat Alaba dieses Trio längst hinter sich gelassen - der Wiener hat unter anderem dreimal die Champions League gewonnen.

Überblick über die Karriere-Eckdaten und -Highlights von David Alaba

18. April 2008: Alaba absolviert als 15-Jähriger bei der 1:3-Heimniederlage gegen die Red Bull Juniors seinen ersten Einsatz für die Austria Amateure in der zweithöchsten Spielklasse und feiert damit sein Debüt auf Profi-Ebene. Fünf Tage zuvor war er im Auswärtsmatch der Kampfmannschaft der "Veilchen" gegen Altach auf der Bank gesessen.

31. Juli 2008: Nach fünf Pflichtspielen für die Austria Amateure erfolgt der Wechsel zum FC Bayern, wo Alaba zunächst in der U17, U19 und dann auch für die Bayern Amateure in der 3. Liga kickt.

14. Oktober 2009: Beim 1:3 im Stade de France wird Alaba in der 80. Minute eingewechselt - im Alter von 17 Jahren und 112 Tagen ist er Österreichs zweitjüngster A-Teamspieler. Nur Tormann Ernst Walter Joachim war bei seinem Debüt am 4. November 1917 gegen Ungarn um 172 Tage jünger.

10. Februar 2010: Alaba wird im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Greuther Fürth in der 59. Minute eingewechselt und avanciert mit 17 Jahren und 232 Tagen zum jüngsten Bayern-Spieler in einem Pflichtspiel der Profi-Mannschaft. Anfang März folgen seine Debüts in der Bundesliga und in der Champions League.

1. Jänner 2011: Alaba wird an Hoffenheim verliehen, ein halbes Jahr später kehrt er zu den Bayern zurück.

25. April 2012: In einem spektakulären Semifinal-Rückspiel im Estadio Bernabeu steigen die Bayern durch einen Sieg im Elfmeterschießen über Real Madrid ins Champions-League-Finale auf. Alaba spielt als Linksverteidiger durch und liefert seine zu diesem Zeitpunkt beste Karriereleistung ab, trifft auch im Elferschießen. Bei der Münchner Niederlage im "Finale dahoam" gegen Chelsea fehlt er wegen einer Gelbsperre.

25. Mai 2013: Durch ein 2:1 im Londoner Wembley-Stadion über Borussia Dortmund holt Alaba mit den Bayern den Champions-League-Titel und damit das Triple.

12. Oktober 2015: Das ÖFB-Team schließt mit Alaba die EM-Qualifikation mit einem 3:0 in Wien gegen Liechtenstein ab, das Ticket für die EURO 2016 wurde mit neun Siegen und einem Remis gelöst.

22. Juni 2016: Alaba verliert mit der österreichischen Auswahl im Stade de France gegen Island 1:2, das Out in der EM-Gruppenphase mit nur einem Punkt aus drei Partien ist perfekt.

23. August 2020: Die Bayern und Alaba holen mit einem 1:0 gegen Paris Saint-Germain wieder die Champions League und damit auch wieder das Triple.

28. Mai 2021: Real Madrid gibt bekannt, dass Alaba bei den "Königlichen" einen Fünfjahres-Vertrag unterzeichnet hat. Der Wiener wechselt ablösefrei nach 431 Pflichtspielen und 33 Toren für die Bayern. Seine Titelbilanz in München: Zehn Meisterschaften, sechs DFB-Pokale, zwei Champions Leagues, zwei Club-Weltmeisterschaften, zwei europäische Supercups und fünf deutsche Supercups.

26. Juni 2021: Österreichs Nationalmannschaft scheitert mit Kapitän Alaba im Wembley-Stadion trotz guter Leistung im EURO-Achtelfinale gegen den späteren Europameister Italien mit 1:2 nach Verlängerung. Davor hat man nach Siegen über Nordmazedonien und die Ukraine sowie einer Niederlage gegen die Niederlande zum ersten Mal in der ÖFB-Geschichte eine EM-Gruppenphase überstanden.

28. Mai 2022: Alaba krönt sich mit Real Madrid durch ein 1:0 im Stade de France gegen Liverpool neuerlich zum Champions-League-Sieger. Wochen zuvor hat sich der Verteidiger mit den "Königlichen" bereits den Meistertitel und den spanischen Supercup gesichert. In den Monaten darauf folgen noch der Gewinn des europäischen Supercups, der Club-WM und des spanischen Cups.

apa