Heimspiel gegen Belgien im Happel-Stadion

GEPA pictures/ Philipp Brem

Das letzte Heimspiel der EM-Quali bestreitet die ÖFB-Elf gegen Belgien im Ernst-Happel-Stadion.

Österreichs Nationalteam wird sein letztes Heimspiel im Rahmen der laufenden EM-Qualifikation für die Endrunde 2024 am 13. Oktober gegen Belgien im Ernst-Happel-Stadion austragen.

Dies meldete der heimische Verband (ÖFB) am Dienstag an den Europäischen Verband (UEFA). Ende März hatte es zum Quali-Auftakt jeweils in Linz Siege gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) gegeben, nächsten Dienstag (20.45 Uhr) geht es in Gruppe F im Ernst-Happel-Stadion gegen Schweden.

Das "Hinspiel" gegen die Belgier bestreitet die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick diesen Samstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Brüssel. Für die darauffolgende Schweden-Partie waren am Dienstag bereits mehr als 36.000 Karten verkauft. Nach dem Heim-Match gegen die Belgier folgen für David Alaba und Co. noch die Auswärtspartien in Aserbaidschan und Estland.

apa