Dovedan kehrt nach Heidenheim zurück

APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

Dovedan darf in der deutschen Bundesliga kicken

Nikola Dovedan kehrt nach einer durchwachsenen Saison bei der Wiener Austria zum deutschen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim zurück.

Wie der deutsche Erstligist am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 28-jährige Offensivspieler einen Einjahresvertrag bis 2024. Dovedan wechselt ablösefrei nach Heidenheim, der FCH spielt kommende Saison zum ersten Mal überhaupt im deutschen Oberhaus.

Dovedan stand bereits von 2017 bis 2019 in der zweiten Liga in Heidenheim unter Vertrag, danach wechselte er zum 1. FC Nürnberg. Bei den "Veilchen" kam Dovedan in 24 Pflichtspielen auf ein Tor und sieben Assists. "Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen", freute sich der Tullner.

apa