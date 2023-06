Modric lässt Nationalteam-Zukunft offen

Tom Weller/dpa

Will mit Kroatien die Nations League gewinnen: Luka Modric.

Kroatiens Star Luka Modric hat offen gelassen, ob die Endrunde in der Nations League in dieser Woche sein letztes Turnier in der Nationalmannschaft ist.

"Da will ich gar nicht dran denken. Das würde mich nur von dem Ziel ablenken, für das ich hier bin, und das ist die Nations League zu gewinnen", sagte Modric (37) vor dem ersten Halbfinale an diesem Mittwoch in Rotterdam gegen Gastgeber Niederlande.

Offene Zukunft auch auf Klubebene

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Donnerstag in Enschede Europameister Italien und Spanien gegenüber. Das Endspiel findet am Sonntag wieder in Rotterdam statt.

Natürlich rücke der Abschied näher, aber er habe in jedem Training und in jedem Spiel noch Spaß, sagte der Profi von Real Madrid. "Und solange ich Spaß habe, sehe ich keinen Grund, um nicht mehr zur Nationalmannschaft zu kommen."

Auch über seine Zukunft auf Vereinsebene wollte der Mittelfeldstratege nichts sagen. Der Vertrag von Modric bei Real Madrid läuft Ende Juni aus. Zuletzt gab es Spekulationen über einen Wechsel nach Saudi-Arabien, wo bereits Altstars wie Cristiano Ronaldo und Karim Benzema spielen, oder in die USA, wo demnächst Lionel Messi bei Inter Miami spielen wird. "Es geht hier die ganze Zeit über meine persönliche Zukunft. Mein Fokus liegt aber darauf, hier den Titel zu holen", sagte Modric.

dpa