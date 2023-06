APA/EXPA/LUKAS HUTER

Bror Blume bleibt der WSG erhalten

Die WSG Tirol hat Mittelfeldspieler Bror Blume zwei weitere Jahre an den Club gebunden.

Wie der Bundesligist am Mittwoch vermeldete, verlängerte der 31-jährige Däne seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2025. Blume kam in der abgelaufenen Saison trotz längerer Verletzungspause in 25 Ligapartien zum Einsatz, erzielte dabei fünf Tore und bereitete drei vor.

apa