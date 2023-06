Füllkrug kann Spitze von Eberl "eher lächeln"

IMAGO/Laci Perenyi

DFB-Star Füllkrug teilte sich die Torjäger-Kanone mit RB-Stürmer Nkunku

Torschützenkönig Niclas Füllkrug hat eher wenig Verständnis für die Aussage von Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl, RB-Stürmer Christopher Nkunku habe die Torjägerkanone alleine verdient.

"Es ist ja eher unüblich, dass jemand bei einem Aufsteiger genauso viele Tore schießt wie jemand, der bei einem Champions-League-Klub spielt, der einige Tore mehr auf dem Konto hat", sagte der Angreifer von Werder Bremen dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

"Ich denke, das steht für sich. Von daher kann ich über diese Aussage eher lächeln", sagte Füllkrug weiter. Der Torjäger hatte in der Bundesliga ebenso wie Nkunku 16 Treffer erzielt - allerdings in 28 Spielen statt in nur 25 wie der häufig verletzte Franzose.

Eberl hatte erklärt, für ihn sei Nkunku "der alleinige Torschützenkönig in dieser Saison", da dieser "zehn Spiele nicht gespielt" habe.