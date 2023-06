Steinmeier: DFB-Team hat "Luft nach oben"

Marcus Brandt/dpa

Frank-Walter Steinmeier sieht bei der Nationalmannschaft "noch Luft nach oben"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem Remis gegen die Ukraine "noch Luft nach oben". Von einer Trennung von Bundestrainer Hansi Flick hält der 67-Jährige nichts.

Im Interview des Senders "Welt-TV" riet Steinmeier dazu, sich "mit den vorhandenen Spielern und dem Trainer so aufzustellen, dass man eine erfolgreiche Europameisterschaft spielt".

Die DFB-Auswahl spielt an diesem Freitag (20:45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Polen und am kommenden Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. Nach dem 3:3 am Montag in Bremen gegen die Ukraine war ein Jahr vor dem Anpfiff der Heim-EM 2024 die Kritik an Flick lauter geworden.

Er hoffe "sehr darauf, dass mehr Herz und mehr Leidenschaft in das deutsche Spiel hineinkommen", sagte Steinmeier, der zu den deutschen Chancen bei der Heim-EM sagte: "Präsidenten haben ja die Pflicht, optimistisch zu sein."