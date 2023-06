Mbappè spricht über seine "einzige Option"

IMAGO/JB Autissier

Bekannte sich nach Wechselgerüchten zu seinem Verein PSG: Kylian Mbappé.

Der französische Starspieler Kylian Mbappé hat inmitten von Spekulationen um seinen Abgang bei Paris Saint-Germain bekräftigt, für die kommende Saison beim Hauptstadtklub bleiben zu wollen.

"Mein Ziel ist es, beim Klub weiterzumachen, bei Paris Saint-Germain zu bleiben", sagte Mbappé. "Das ist momentan meine einzige Option."

Ein Brief Mbappés an die PSG-Vereinsbosse, in dem er schrieb, eine Option zur Verlängerung nach der nächsten Saison nicht nutzen zu wollen, hat für großen Wirbel gesorgt.

Auch über einen Abschied in diesem Sommer ist danach spekuliert worden, denn nur noch in dieser Transferperiode würde ein Wechsel dem französischen Meister eine Ablösesumme einbringen.

Vor allem der spanische Rekordmeister Real Madrid ist an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert.

Wellen bis zum Präsidenten

Mbappé sagte zu der Aufregung: "Ich dachte nicht, dass ein Brief jemanden fertig macht oder dass ich jemanden verletzt habe. Ich habe nur einen Brief verschickt." Die Reaktionen anderer könne er nicht kontrollieren.

Französische Medien hatten zuletzt berichtet, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wolle sich in die Angelegenheit einschalten. Demnach hatte er auf die Frage eines Fans, ob Mbappé bei PSG bleibe, geantwortet: "Ich habe keine Exklusivnews, aber ich werde versuchen, darauf hinzuwirken."

Mbappé antworte nun auf die Frage danach, welchen Einfluss Macrons Worte haben könnten: "Auf meine Karriere, heute, im Juni 2023, überhaupt keinen." Der Fußballer fügte hinzu: "Er möchte, dass ich in Paris bleibe, aber mein Ziel ist es, zu bleiben, also denke ich, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind."