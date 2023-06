Nakamura erzielt erstes Tor für Japan

APA

Nakamura setzt in Japans Team eine erste Duftmarke

LASK-Stürmer Keito Nakamura hat sein erstes Tor im japanischen Nationalteam erzielt.

Beim 6:0-Erfolg über El Salvador traf der in der Halbzeit eingewechselte 22-Jährige am Donnerstag in Tokio zum 5:0 (60.), es war sein erst zweites Spiel für die A-Auswahl der "Blauen Samurai". Beim LASK ist Nakamuras Vertrag bis 2025 datiert. Wie medial kolportiert, steht er im Sommer vor einem Wechsel ins Ausland.

apa