Jubiläum für Alaba schöne Nebensache

APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Alaba hofft in seinem 100. Länderspiel auf einen Erfolg in Belgien

Geburt der Tochter, Jubiläumsspiel und 31. Geburtstag - der Juni bringt David Alaba innerhalb von zwei Wochen viele Highlights. Am Samstagabend (20.45 Uhr) zählt für Österreichs Teamkapitän sportlich aber nur die Mannschaft. In seinem 100. Länderspiel hofft Alaba auf einen Erfolg mit dem ÖFB-Team in der EM-Qualifikation in Brüssel gegen Gruppenfavorit Belgien.

Alaba und seine Partnerin Shalimar Heppner sind am Wochenende zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach der Geburt seiner Tochter reiste Österreichs Abwehrchef gleich weiter zum Nationalteam und bestreitet nun am Samstag als vierter Spieler nach Marko Arnautovic (106), Andreas Herzog (103) und Aleksandar Dragovic (100) das 100. Länderspiel für das Österreich.

"Natürlich ist das eine besondere Zahl und eine Riesenehre. Es ist schön, auf 100 Spiele zurückblicken zu können. Aber es ist nicht so ein Ziel, das ich verfolge. Wichtig ist das Spiel am Samstag und das oberste Ziel ist, einen Punkt mitzunehmen. Aber es ist eine schöne Nebensache", erklärte Alaba vor der Reise nach Brüssel.

Schwierige Aufgabe in Brüssel

Das Gastspiel in Belgien ist wohl die schwierigste Aufgabe des ÖFB-Teams auf dem Weg Richtung EURO 2024 in Deutschland. "Wir wollen hinfahren, um erfolgreich zu sein. Dass es nicht einfach wird, wissen wir, wir können Belgien gut einschätzen. Das ist qualitativ wirklich eine sehr gute Mannschaft. Sie haben Spieler, die hohe Qualität mitbringen und Spiele entscheiden können", zeigte Alaba viel Respekt vor dem Weltranglisten-Vierten.

Alaba sieht aber auch die Österreicher für das Schlagerspiel gut gerüstet. "Wir haben auch Qualitäten in der Mannschaft, speziell wenn wir als Kollektiv agieren, dass wir auch gegen Belgien erfolgreich sein können", betonte der Abwehrchef von Real Madrid. "Wir haben Spieler, die Erfahrung mitbringen, und junge, die schon auf hohem Niveau spielen. Wir haben eine Mannschaft, die, wenn alles passt, auch solche Gegner schlagen kann. Jetzt gilt es, das alles auf den Platz zu bringen", sagte Alaba.

Um erfolgreich zu sein, müssen die Österreicher einen seiner Klubkollegen beschäftigen. Torhüter Thibaut Courtois absolviert sein 102. Länderspiel für die "Roten Teufel" und ist für Alaba "vielleicht zur Zeit der beste Torhüter der Welt". Es wird "nicht einfach, ihn zu überwinden, aber wir haben eine Offensive, die das kann", erklärte der ÖFB-Kapitän.

apa