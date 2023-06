Südkorea bleibt mit Co-Herzog weiter ohne Sieg

IMAGO/Daniel Scharinger

Andreas Herzog wartet mit Südkorea weiter auf den ersten Sieg

Auch im dritten Anlauf haben Chefcoach Jürgen Klinsmann und sein Assistent Andreas Herzog den ersten Sieg als Betreuer der südkoreanischen Nationalmannschaft verpasst. Die Südkoreaner unterlagen am Freitag in der Küstenstadt Busan vor über 52.000 Zuschauern im Freundschaftsspiel gegen Peru 0:1 (0:1). Das Tor für die Gäste erzielte Bryan Reyna in der elften Minute.

Südkorea spielte ohne den Stürmerstar und etatmäßigen Kapitän Son Heung-Min. Der Tottenham-Profi ist nach einem Eingriff in der Leistengegend noch nicht fit genug. Es war das dritte Heimspiel des WM-Vierten von 2002 unter Klinsmann gegen ein Team aus Südamerika nach einem 2:2 gegen Kolumbien und einem 1:2 gegen Uruguay Ende März. Am Dienstag geht es für Südkorea in Daejeon gegen die Auswahl aus El Salvador.

apa