Nächster Rückschlag für Deutschland

APA/AFP

Jakub Blaszczykowski (Mitte) gab seinen Team-Abschied

Die deutsche Nationalmannschaft ist bereits drei Spiele in Folge sieglos. Am Freitag unterlag die heftig durchgemischte DFB-Elf im freundschaftlichen Länderspiel im Warschauer Nationalstadion Polen mit 0:1 (0:1). Arsenal-Abwehrmann Jakub Kiwior erzielte in der 31. Minute nach einem Eckball per Kopf den einzigen Treffer der Partie. Am Dienstag steht für das Team von Trainer Hansi Flick in Gelsenkirchen ein weiterer Test gegen Kolumbien auf dem Programm.

Deutschland agierte mit einer im Vergleich zum 3:3 gegen die Ukraine an neun Positionen veränderten Elf zwar bemüht, ließ aber Präsenz im gegnerischen Strafraum und eine gewisse Risikobereitschaft vermissen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts zeigte sich die deutsche Mannschaft verbessert und direkter im Angriffsspiel. Der polnische Abwehrriegel hielt dem Druck jedoch Stand. Als letztes Glied der Kette reagierte Juventus-Torhüter Wojciech Szczesny - wie bei Versuchen von Debütant Malick Thiaw (79.) und Leon Goretzka (91.) - überragend.

In der ersten Hälfte wurde der langjährige polnische Kapitän Jakub Blaszczykowski in seinem 109. und letzten Länderspiel emotional verabschiedet. Der 37-Jährige wurde wie geplant nach 16 Minuten ausgewechselt, beide Mannschaften formierten ein Spalier für den "Kuba" genannten ehemaligen Dortmund-Profi.

apa