Bitteres EM-Aus für Eintracht-Profi

Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt hat sich verletzt

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss bei der am Mittwoch beginnenden Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (bis 8. Juli) auf Flügelspieler Ansgar Knauff verzichten.

Der 21-Jährige vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt zog sich am Freitag bei der Generalprobe hinter verschlossenen Türen gegen die U21 der Schweiz (3:1) einen Schlüsselbeinbruch zu.

Entsprechend der Regularien kann der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei derartigen Verletzungen auch nach Bekanntgabe des offiziellen Kaders noch eine Nachnominierung vornehmen. "Wen wir für ihn nachnominieren, werden wir zeitnah entscheiden", sagte U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo.

"Die Nachricht von Ansgars Verletzung hat uns alle schwer getroffen. Sein Ausfall ist für ihn persönlich unheimlich schade und für das gesamte Team ein großer Verlust – jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken", erklärte Di Salvo weiter.

Am Sonntag bricht die DFB-Auswahl nach Georgien auf, wo sie am Donnerstag in Kutaissi gegen Israel ins Turnier startet. Am 25. Juni gegen Tschechien und am 28. Juni (jeweils 18.00 Uhr/Sat.1) gegen England folgen die weiteren Gruppenspiele.