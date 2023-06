Neuendorf weist Kritik an Bundestrainer Flick zurück

FIRO/SID

Bernd Neuendorf stärkt Bundestraner Flick den Rücken

Auch Bernd Neuendorf hat Bundestrainer Hansi Flick abermals den Rücken gestärkt.

Wegen der jüngsten Ergebniskrise "direkt das Ende des Abendlandes auszurufen, ist völlig überzogen", sagte der DFB-Präsident am Sonntagabend im ZDF.

"Ich erlebe ihn und sein Trainerteam am Campus, da sieht man, wie akribisch und sorgfältig sie arbeiten, dass sie sich Gedanken machen", führte Neuendorf aus. Die personellen und taktischen Experimente ein Jahr vor der Heim-EM müsse man Flick (58) zugestehen.

"Das ist ein normaler Vorgang", meinte Neuendorf. "Wenn er Dinge ausprobiert, ist das keine Ratlosigkeit, das ist das Ringen darum: Wie kriegen wir die beste Mannschaft auf den Platz?" Dass Flick mit Blick auf die Endrunde in zwölf Monaten die Zeit weglaufe, verneinte er: "Wir sind noch ein Jahr weg!"

Am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) zum Saisonabschluss gegen Kolumbien in Gelsenkirchen hat Flick die Gelegenheit, sich nach den Enttäuschungen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) positiv in die Sommerpause zu verabschieden. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden", sagte Neuendorf.