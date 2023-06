ÖFB-Profis heben positive Entwicklung hervor

KENZO TRIBOUILLARD, APA

David Alaba sieht einen positiven Trend im ÖFB-Team

Österreichs Nationalmannschaft hat auswärts in einem Pflichtspiel gegen den Weltranglisten-Vierten einen Punkt geholt - und ist dennoch nicht in Euphorie verfallen. Vor nicht allzu langer Zeit wäre ein Resultat wie das 1:1 am Samstag in der EM-Qualifikation in Brüssel gegen Belgien ausgiebig bejubelt worden, mittlerweile aber ist der eigene Anspruch höher und damit auch der Umgang mit Prestige-Erfolgen seriöser geworden.

Xaver Schlager etwa meinte zu diesem Thema: "Unsere Leistungen in den letzten Jahren, auch schon bei der EURO, waren sehr ansprechend. Je öfter wir gegen Top-Mannschaften super mitspielen, desto mehr kommt dieses Selbstverständnis. Deshalb ist wichtig, dass wir in der Nations League in der ersten Liga sind, dadurch spielst du gegen die guten Gegner und bekommst das Selbstverständnis."

Zuversicht dank Rangnick

Die ÖFB-Auswahl stieg zwar im vergangenen Herbst aus der höchsten Nations-League-Etage ab, zeigte dabei aber teilweise durchaus ansprechende Darbietungen. Das dadurch gewonnene Selbstvertrauen müsse nun regelmäßig auf dem Platz sichtbar werden, forderte Christoph Baumgartner. "Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken. Klar werden wir wieder mal Spiele verlieren. Aber wenn wir mutig sind und unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir jeder Mannschaft auf der Welt weh tun können. Das muss unser Anspruch sein, das muss in unsere Köpfe rein. Dann kann jeder einzelne ans Limit kommen, auch wir als Mannschaft."

Die neue Zuversicht innerhalb des Teams ist laut Baumgartner auch auf den seit einem Jahr amtierenden Ralf Rangnick zurückzuführen. "Vielleicht ist es ein Stück weit das, was uns der Trainer einpflanzt, nicht immer zufrieden zu sein. Es war ordentlich, aber es war ein Tick mehr drinnen." Mittlerweile habe "ein neues Denken" in der ÖFB-Auswahl Einzug gehalten. "Ich glaube, das tut uns ganz gut, pusht uns ans Limit, was man als Profi erreichen muss. Wir kommen nicht daher und sch... uns an. Wir sind uns bewusst, welche Qualität wir haben", erklärte Baumgartner.

Dieser Meinung schloss sich auch David Alaba an. "Das Potenzial war immer schon da, das haben wir auch immer wieder gezeigt. Es tut gut, dass wir jetzt das ernten, was wir säen", erklärte der ÖFB-Kapitän.

apa