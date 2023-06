Bayern-Legende adelt Flick: "Einer der besten der Welt"

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Hermann Gerland hält große Stücke auf Bundestrainer Hansi Flick

Der Stimmungsumschwung mit der deutschen Nationalmannschaft will Bundestrainer Hansi Flick ein Jahr vor der Fußball-EM bisher noch nicht glücken. Ein ehemaliger Weggefährte preist jetzt die besonderen Qualitäten des früheren Cheftrainers des FC Bayern.

U21-Assistenztrainer Hermann Gerland hat ein Jahr vor der Heim-EM die besonderen Qualitäten von Bundestrainer Hansi Flick hervorgehoben.

"Ich bin immer enttäuscht, wenn ich höre, was Hansi Flick alles falsch machen soll. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Er ist einer der besten Trainer der Welt", sagte der 69-jährige Gerland.

"Er hätte damals mit weitem Abstand zum Welttrainer gewählt werden müssen. Er hat das als Chef grandios gemacht", sagte Gerland. Flick belegte bei der Kür im Jahr 2020 Platz zwei hinter Jürgen Klopp vom FC Liverpool. Der langjährige Talentförderer des FC Bayern war Co-Trainer unter Flick, als die Münchner im Jahr 2020 sechs Titel gewannen. Bei der WM in Katar war Gerland ebenfalls im Trainerstab der Nationalmannschaft dabei.

Bayern-Legende: "Hansi informiert sich bei Toni und bei mir"

Aktuell bereitet sich Gerland mit der U21 in Georgien auf den EM-Start vor. Dort trifft die deutsche Auswahl von Nationalcoach Antonio Di Salvo am Donnerstag zum Auftakt auf Israel.

Auch durch Gerland ist der Kontakt zwischen A-Team und U21 eng. "Hansi informiert sich bei Toni und bei mir. Aber wenn einer großartig spielt, dann rufe ich den Hansi auch an und sage, der Junge hat das top gemacht. Er weiß, dass er sich auf uns verlassen kann", sagte Gerland. Zuletzt hatte Malick Thiaw als U21-Spieler in der A-Nationalmannschaft debütiert.

Die deutsche Nationalmannschaft steckt ein Jahr vor der Heim-EM in einem Tief. Nach einem 3:3 gegen die Ukraine gab es eine 0:1-Niederlage gegen Polen. Vor dem Test am Dienstag (20:45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien ist die DFB-Auswahl seit drei Spielen sieglos.

Für die deutsche U21 sind Tschechien am 25. Juni und EM-Mitfavorit England am 28. Juni weitere Gegner beim Turnier, das außer in Georgien noch in Rumänien ausgetragen wird. Ziel ist die Olympia-Qualifikation. Dafür ein reicht ein Platz in den Top 3 sicher.