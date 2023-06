U21 mit letztem Test vor EM-Qualifikation

APA/ROBERT JAEGER

Gregoritsch will mit seinem Team die ungeschlagene Serie ausbauen

Österreichs U21-Nationalteam will mit einem guten Gefühl in die EM-Qualifikation im Herbst starten. Dafür soll am Dienstag (17.30 Uhr/live ORF Sport +) in Senec gegen EM-Gastgeber Slowakei im letzten Testlauf vor dem "Ernstfall" ein Sieg her. Für den ÖFB-Jahrgang 2002 ist es bisher absolut nach Wunsch gelaufen, in sieben Partien gab es noch keine Niederlage. Das 3:1 gegen Island am Freitag in Wiener Neustadt war der vierte Erfolg und der zweite en suite.

"Das wird ein spannender Gradmesser für uns zum Abschluss der Testphase. Dieses slowakische Team wird aufgebaut, um in zwei Jahren bei der EM im eigenen Land eine gute Rolle zu spielen. Sie haben sehr gute Spieler und sind sicher eines der stärksten Teams, gegen die wir bisher gespielt haben", sagte ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch. Deshalb gelte es, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. "Ich will, dass wir ungeschlagen in die Qualifikation gehen. Die anderen Teams unserer Gruppe sollen Respekt haben vor Österreich", gab der 65-jährige Steirer die Marschroute vor.

In bisher fünf Duellen gab es für österreichische U21-Teams gegen die Slowakei noch nie eine Niederlage, dafür vier Siege und nur ein Remis.

apa