Guenouche unterschreibt bei Austria bis 2026

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Guenouche (m.) spielt künftig in violett statt grün

Die Wiener Austria hat den Wechsel von Hakim Guenouche in die Bundeshauptstadt bestätigt. Der linke Flügelspieler unterschrieb beim Fünften der abgelaufenen Saison einen Vertrag bis Juni 2026, wie am Montag bekannt wurde.

Der 23-jährige Guenouche kommt ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei Austria Lustenau ausläuft. Die Vorarlberger setzten den Franzosen im Europacup-Play-off nicht mehr ein, nachdem seine Verhandlungen mit der Austria durchgesickert waren.

"Hakim ist ein hochinteressanter Spieler, der in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, was in ihm steckt. Ich bin überzeugt, dass er sich in unserem Umfeld gut weiterentwickeln kann", sagte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner über den Zugang. Guenouche war in den vergangenen beiden Saisonen Stammkraft bei Lustenau. Beim Europacup-Starter aus Wien war links außen aufgrund der schweren Verletzung von Ziad El Sheiwi wieder Handlungsbedarf.

Die Violetten stehen laut Berichten auch vor der Verpflichtung von Rieds Tin Plavotic für die Innenverteidigung.

apa