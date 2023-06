Über 42.000 Tickets für Österreich - Schweden weg

ROBERT JGER, APA

Alaba und Co. dürfen sich gegen Schweden auf zahlreiche Fans freuen

Für das EM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Schweden am Dienstagabend ist Massenbesuch zu erwarten. Bis zum frühen Montagnachmittag waren über 42.000 Tickets abgesetzt und noch 3.000 Restkarten erhältlich. Alle 48.500 Plätze werden aber definitiv nicht besetzt sein, weil die Schweden von ihrem Kontingent von 2.700 Karten nur etwa 850 benötigen.

Das in jüngerer Vergangenheit bestbesuchte ÖFB-Heim-Länderspiel war das 1:3 im Happel-Stadion gegen Kroatien in der Nations League am 25. September des Vorjahres mit 45.700 Besuchern. Unter die Zuschauer werden sich auch Scouts von Bayer Leverkusen, Union Berlin, 1. FC Köln, Lille, Racing Straßburg, RB Leipzig, Torino, Mönchengladbach, Freiburg, Bologna und Wolfsburg mischen.

Seitens der Politik haben sich unter anderem Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler, Innenminister Gerhard Karner, Finanzminister Magnus Brunner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Wiener Stadtrat Peter Hacker angekündigt.

apa