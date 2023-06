Andersson zeigt großen Respekt vor ÖFB-Team

APA/TT NEWS AGENCY

Schweden-Teamchef Andersson will Sieg im Happel-Stadion

Schwedens Teamchef Janne Andersson hat die österreichische Auswahl vor dem Kräftemessen am Dienstag in Wien in der EM-Qualifikation gelobt. "Sie haben eine tolle Mannschaft, sind physisch stark und spielen richtig gut nach vorne. Wir haben größten Respekt vor ihnen", erklärte der 60-Jährige am Montagabend auf der Abschlusspressekonferenz im Happel-Stadion. Einen echten Favoriten gebe es nicht, ergänzte Andersson.

Sollten die Skandinavier gegen David Alaba und Co. verlieren, würden sie im Rennen um einen Platz unter den Top zwei schwer ins Hintertreffen geraten. Dennoch relativierte der seit 2016 amtierende Andersson die Bedeutung der Partie. "Es ist unser drittes von acht Gruppenspielen. Wir dürfen das nicht überbewerten."

Andersson hat keine Ausfälle zu beklagen und daher nach eigenen Angaben die Qual der Wahl. "Wir können viele Positionen doppelt besetzten", sagte der Coach. Gesetzt sein dürfte Victor Lindelöf, im Frühjahr Clubkollege von Marcel Sabitzer bei Manchester United. "Wir werden uns vorher kurz begrüßen, aber dann will jeder gewinnen", sagte der Innenverteidiger vor dem Wiedersehen mit dem Steirer.

apa