Frankreich dank Mbappés Meilenstein auf EM-Kurs

IMAGO/JB Autissier

40. Länderspieltor für Kylian Mbappé

Vize-Weltmeister Frankreich hat dank des 40. Länderspieltreffers von Kylian Mbappé in der EM-Qualifikation seine weiße Weste gewahrt.

Das Starensemble gewann am Montagabend im Stade de France in Überzahl mit 1:0 (0:0) gegen Griechenland. Mit der Optimalausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen liegt Les Bleus in der Gruppe B klar auf Kurs.

Mbappé erlöste die drückend überlegenden Franzosen per Foulelfmeter (55.). Dem Superstar fehlt damit nur noch noch ein Treffer, um zum viertplatzierten Michel Platini in der ewigen Bestenliste des französischen Verbandes aufzuschließen.

Bei den Griechen sah Stuttgarts Konstantinos Mavropanos (69.) nach einer Notbremse an den Frankfurter Randal Kolo Muani die Rote Karte, zuvor hatte der Innenverteidiger bereits den Strafstoß verursacht.

Mavropanos erwischte Antoine Griezmann im Strafraum mit gestreckten Bein am Kopf. Der Angreifer blutete, er konnte aber mit Turban weiterspielen.

Mbappés unplatzierten Schuss konnte Griechenlands Torhüter Odisseas Vlachodimos noch abwehren. Da aber mehrere Griechen zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Strafstoß wiederholt. Im zweiten Anlauf blieb Mbappé dann eiskalt.

Ärgster Verfolger der Franzosen bleibt Griechenland mit sechs Punkten aus drei Spielen. Die Niederlande haben drei Zähler auf dem Konto, aufgrund der Teilnahme am Finalturnier der Nations League hat die Elftal aber erst zwei Partien absolviert. Die Gruppe komplettieren Irland (drei Punkte) und Gibraltar (ohne Punkt).