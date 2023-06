Sports for Future stellt CO2-Rechner für Vereine vor

Anja Cord via www.imago-images.de

Ein CO2-Rechner für Sportverine wurde veröffentlicht

Die Nachhaltigkeits-Initiative "Sports for Future" hat in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Kreis, der TSC Eintracht Dortmund und myclimate einen CO2-Rechner für Sportvereine entwickelt.

Das soll "auch kleineren Vereinen ermöglichen, ihre eigenen Emissionen zu berechnen und daraus entsprechende Handlungen für den Klimaschutz abzuleiten", so Stefan Wagner, 1. Vorsitzender von Sports for Future.

Der CO2-Rechner wurde am Montag vor mehr als 120 interessierten Vereinsvertretern vorgestellt. "Mit rund 87.000 Vereinen und mehreren Millionen Mitgliedern in Deutschland kann der Sport Themen zum Klimaschutz in die Gesellschaft tragen und somit eine Vorbildfunktion einnehmen", sagte Alina Feucht von der Klimaschutzorganisation myclimate.

Der Rechner ist ab sofort unter www.sportsforfuture.de nutzbar.