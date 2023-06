Bundestrainer Flick sucht die Nähe der Fans

IMAGO/Anna Klepaczko

Nationaltrainer Flick steht nach den jüngsten Ergebnissen in der Kritik

Hansi Flick nahm sich Zeit. Fast alle Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft waren schon im Foyer des Essener Hotels Atlantic verschwunden, da schrieb der Bundestrainer immer noch Autogramme in der abendlichen Sommerhitze.

Der Kontakt war für Flick angenehm, angenehmer als die Pressegespräche zuletzt: Die Fans bringen ihm trotz schwacher Ergebnisse bisher keine offene Kritik entgegen.

"Sie sind hier, sie sind freundlich und nett - ich spüre überhaupt nichts von dem, was medial so wiedergegeben wird", stellte der Bundestrainer nach der Bahnfahrt von Frankfurt/Main ins Ruhrgebiet zufrieden fest. Dennoch ist am Ende einer missratenen Länderspiel-Saison der Druck vor dem Spiel gegen Kolumbien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen hoch.

Bundestrainer Flick warnt vor "attraktiven" Kolumbianern

"Siege kann man nicht garantieren", sagte Flick, der jedoch in Aussicht stellte: "Ich kann versprechen, dass die Mannschaft absolut konzentriert, fokussiert und mit hoher Intensität dieses Spiel angeht." Das Abschlusstraining in Frankfurt/Main habe ihm sehr zugesagt, berichtete er, und er sprach an, woran es zuletzt so gehapert hat: "Jetzt müssen wir es nur noch auf den Platz bringen." Am besten mit "gutem Fußball, Toren und schönen Angriffen".

Gelingt aber wie bereits gegen die Ukraine (3:3) und in Polen (0:1) kein Sieg, wird es für den Bundestrainer nochmals ungemütlicher werden. "Wir wollten im März und Juni was ausprobieren, leider waren die Ergebnisse nicht wie erhofft", sagte Flick - doch genau die wollen die Fans ein Jahr vor der Heim-EM sehen. Nicht nur Ergebnisse, eigentlich: auch eine Spiel-Idee, ein Gerüst der späteren Turniermannschaft, mehr Kreativität, vollen Einsatz.

Kolumbien allerdings, Nummer 17 der FIFA-Weltrangliste, mahnte Flick, befinde sich in geradezu bestechender Form: "Sie haben acht der letzten zehn Spiele gewonnen, sie spielen sehr attraktiv."