Tedesco vs. Courtois: Heftige Schlammschlacht in Belgien!

IMAGO/VIRGINIE LEFOUR

Thibaut Courtois äußert sich in den sozialen Medien zum Zwist mit Trainer Domenico Tedesco

In der belgischen Fußball-Nationalmannschaft spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen Trainer Domenico Tedesco und Star-Torhüter Thibaut Courtois von Real Madrid zu.

In den sozialen Medien zeigte sich Courtois in einem ausführlichen Statement "zutiefst enttäuscht" darüber, dass Tedesco Inhalte eines intern geführten Gesprächs öffentlich gemacht habe. Er wolle zudem klarstellen, "dass die Einschätzungen des Trainers nicht der Realität entsprechen".

Zunächst hatte der belgische Verband ohne Angaben von Gründen mitgeteilt, dass Courtois im EM-Qualifikationsspiel am Abend gegen Estland nicht auflaufen werde. Dies habe ihn "überrascht und schockiert", hatte Tedesco daraufhin bei der Pressekonferenz zum Spiel gesagt.

Streit um Kapitänsbinde

Laut belgischen Medienberichten ist der 31 Jahre alte Keeper erbost, nach der Verletzung von Kevin De Bruyne beim 1:1 am vergangenen Samstag gegen Österreich nicht die Kapitänsbinde vom deutschen Trainer bekommen zu haben.

Statt Courtois hatte Tedesco Stürmer Romelu Lukaku zum Kapitän gemacht. Sie hätten im März beschlossen, dass hinter De Bruyne Lukaku und Courtois gleichberechtigte Stellvertreter seien.

Nach dem Spiel sei der Keeper aber beleidigt gewesen und habe angekündigt, dass er nach Hause gehen wolle, schilderte Tedesco.

Scharfe Kritik an Tedesco

Courtois wiederum erklärte, in dem Gespräch mit dem früheren Trainer von Leipzig und Schalke "in keinem Fall irgendetwas gefordert" zu haben. Ihm sei es lediglich darum gegangen, Situationen, die dem Team in der Vergangenheit geschadet hätten, zu vermeiden.

"Kapitän der Nationalmannschaft zu sein oder nicht zu sein, ist weder eine Laune noch eine willkürliche Entscheidung", schrieb der Real-Torwart, "es sollte seine Entscheidung sein, und das habe ich versucht, ihm zu vermitteln. Leider habe ich mein Ziel nicht erreicht."

Er habe auch mit Lukaku gesprochen, teilte Courtois mit, nicht aber mit anderen Teamkollegen, wie behauptet worden sei. Am Ende seiner Erklärung informierte der 102-malige Nationalspieler zudem, sich am Sonntagnachmittag wegen Problemen im rechten Knie einer Untersuchung unterzogen zu haben.

"Das medizinische Team meines lubs und der Nationalmannschaft standen in Kontakt und haben das gesamte entsprechende Material geprüft, um die Entscheidung zu treffen, das Trainingslager zu verlassen."