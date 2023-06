SSC Napoli buhlt um Kevin Danso

APA/AFP

Kevin Danso ist bei Italiens Meister Napoli im Gespräch/Archivbild

Italiens -Meister SSC Napoli wirbt um den ÖFB-Internationalen Kevin Danso.

Laut Corriere dello Sport (Mittwochausgabe) ist der Innenverteidiger ein Wunschkandidat des neuen Napoli-Trainers Rudi Garcia, der an der Aufstockung des Kaders für die nächste Saison arbeitet. Klub-Boss Aurelio De Laurentiis soll bereits Kontakte zu Dansos Club RC Lens aufgenommen haben.

Der 24-jährige Danso soll den südkoreanischen Innenverteidiger Kim Min-jaes ersetzen, von dem sich Napoli trennen will. Danso war in den vergangenen Wochen von Schmerzen im Adduktorenbereich belastet. Vor zehn Tagen kam er nach Wien, wo er von der medizinischen ÖFB-Abteilung im Rahmen der EM-Qualifikationsspiele in Belgien und gegen Schweden in enger Absprache mit den Vereinsärzten von Lens behandelt wurde.

