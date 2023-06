Braunschweig vermeldet zwei Neuzugänge

IMAGO/Michael Taeger

Sebastian Griesbeck schließt sich dem BTSV an

Eintracht Braunschweig treibt seine Kaderplanungen für die neue Zweitliga-Saison voran.

Die Niedersachsen verpflichteten am Mittwoch Sebastian Griesbeck von der SpVgg Greuther Fürth, der 32 Jahre alte Defensivspezialist erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Auch Rayan Philippe läuft künftig für die Löwen auf. Der französische Offensivspieler kommt aus Luxemburg und unterschrieb einen Kontrakt bis Sommer 2025.

Griesbeck, der schon für den FC Heidenheim und Union Berlin spielte, trägt künftig die Rückennummer 33. "Mit Sebastian bekommen wir einen Spieler, der über enorm viel Erfahrung verfügt und diese bei uns einbringen soll. Er kann sowohl im Abwehrzentrum als auch im defensiven Mittelfeld spielen und erweitert so unsere Optionen im Defensivbereich", sagte Eintracht-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Der 22-jährige Philippe erzielte in der abgelaufenen Spielzeit für den FC Swift Hesperange in 30 Einsätzen 32 Tore und legte 26 weitere auf. "Rayan hat eine beeindruckende Saison gespielt, wir hatten ihn aber schon länger auf dem Radar", sagte Vollmann: "Er ist schnell, dribbelstark und torgefährlich und soll genau diese Attribute bei uns einbringen, um uns in der Offensive variabler und gefährlicher zu machen."