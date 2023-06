Medien: Modric-Entscheidung gefallen

Bernat Armangue/AP

Luka Modric ist einer der Stars bei Real Madrid

Luka Modric will einem Bericht von "As" zufolge eine weitere Saison bei Real Madrid dranhängen und auch in Kroatiens Nationalmannschaft bis zu EM im kommenden Jahr weitermachen.

Eine Quelle dafür nannte das spanische Sportblatt nicht. Modric hatte seine Zukunft in der Auswahl nach dem 4:5 im Elfmeterschießen am Sonntag im Finale der Nations League gegen Spanien offen gelassen. Der 166-malige Nationalspieler wird am 9. September 38 Jahre alt.

Laut "As" schlug Modric ein Angebot aus Saudi-Arabien aus, er soll Reals Vereinschef Florentino Pérez über die Offerte Ende April in einem persönlichen Gespräch berichtet haben.

Für drei Spielzeiten sollen ihm 200 Millionen Euro geboten worden sein. Modric habe seine Familie und seine Leidenschaft für den Beruf aber immer über das Geld gestellt, schrieb das Sportblatt. Modric spielt seit dem Sommer 2012 bei den Königlichen.