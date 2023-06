Vermeintliche HSV-Anhänger greifen Pauli-Fans an

IMAGO/Cathrin Müller/SID/IMAGO/Cathrin Müller

Gewalttätige Auseinandersetzung in Hamburg

In der Nacht zu Donnerstag haben in Buchholz südlich von Hamburg vermeintliche HSV-Fans Anhänger des Stadtrivalen FC St. Pauli an einer Bushaltestelle attackiert und verletzt. Das gab die Polizei bekannt.

Die Angreifer, eine Gruppe von etwa 20 Personen, seien zum Teil vermummt gewesen und hätten die fünf Opfer "unter lauten 'HSV'-Rufen" auseinandergetrieben.

"Mindestens drei der fünf wurden aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten, sodass sie sich zum Teil in ärztliche Behandlung begeben mussten", hieß es in der Polizei-Mitteilung.

Trotz "umfangreicher Fahndungsmaßnahmen" konnten die Beamten keine Verdächtigen mehr festnehmen, Strafverfahren wurden eingeleitet.