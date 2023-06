Austria Lustenau verpflichtet U21-Teamspieler Mätzler

DIETMAR STIPLOVSEK, APA

Mätzler spielte in vergangenen Saisonen in der 2. Liga

Österreichs U21-Teamspieler Leo Mätzler ist innerhalb von Vorarlberg vom SCR Altach zu Austria Lustenau gewechselt.

Wie die Lustenauer am Donnerstag bekannt gaben, stößt der Defensivspieler nach Auslaufen seines Vertrags beim Bundesliga-Nachbarn zur Austria. Mätzler war von Altach in der vergangenen Saison an Zweitligist Dornbirn verliehen gewesen. Davor spielte er 2021/22 leihweise für die Lustenauer. Der 21-Jährige unterschrieb beim Saison-Sechsten bis 2025.

