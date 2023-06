Atelier Mauch

Das neue Stadion wird bereits am 5. Juli eröffnet.

Blau-Weiß Linz, Aufsteiger in die Bundesliga, feiert die Einweihung des neuen Stadions am 15. Juli (18.00 Uhr) mit einem Spiel gegen den niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven von ÖFB-Teamkicker Philipp Mwene.

Das gaben die Oberösterreicher am Freitag bekannt. Offiziell eröffnet wird das "Hofmann Personal Stadion" an der Linzer Donaulände bereits am 5. Juli.

apa