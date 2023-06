SKN-Wirtschafts-Geschäftsführer gesperrt

GEPA pictures/ Walter Luger

Matthias Gebauer muss pausieren.

Zweitligist SKN St. Pölten muss in den kommenden vier Monaten ohne Wirtschafts-Geschäftsführer Matthias Gebauer auskommen.

Der 31-Jährige wurde vom Strafausschuss des Niederösterreichischen Verbandes (NÖFV) genauso wie Juniors-Coach Philipp Steiner, dessen Assistent Ronald Kraaibeek sowie Team-Manager Mario Batoha für diesen Zeitraum gesperrt. Die Niederösterreicher hatten sich im letzten Saisonspiel in der 1. Landesliga nicht an die Verbandsspielerregelung gehalten.

Statt der erlaubten zwei, waren drei Nicht-Verbandsspieler am 9. Juni in der zweiten Mannschaft von St. Pölten zum Zug gekommen. Deshalb wurde aus dem 6:1-Sieg gegen den ASK Mannersdorf nun auch am "Grünen Tisch" eine 0:3-Niederlage. Die Sperre gilt für alle Funktionsbereiche. Zudem müssen die "Wölfe" auch eine Geldstrafe von 700 Euro zahlen. Das verlautete der NÖFV am Freitag.

apa