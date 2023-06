Trainingauftakt bei WSG: Test-Stürmer mit dabei

APA

Ließ seine Burschen wieder schwitzen: WSG-Coach Silberberger

Mit 21 Mann und einem Testspieler hat die WSG Tirol am Samstag das Training für die kommende Saison in der Bundesliga aufgenommen. "Heute ging's nur darum zu schauen, in welchem Zustand die Jungs nach ihrem Urlaub sind", sagte Trainer Thomas Silberberger nach den ersten 90 Minuten und versprach schnelle Intensivierung. "Die Schlagzahl wird kommende Woche mit Sicherheit massiv erhöht."

Ohne die bisherigen Abgänge Zan Rogelj und Thomas Sabitzer, dafür mit Neuverpflichtung Luca Kronberger und zwei Mann aus dem Zweierteam (Marcel Dosch, Yannick Vötter) ging die erste Einheit in Wattens über die Bühne. Auch der junge malische Test-Stürmer Mahamadou Diarra war an Bord, er soll sein Können in den nächsten Tagen beweisen.

Die beiden Jung-Ehemänner Bror Blume und Lukas Sulzbacher fehlten ebenso noch wie Stefan Skrbo, der nach erfolgreichem medizinischen Eingriff (Plattenentfernung) demnächst wieder ins Training einsteigen soll.

apa