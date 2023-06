Gündogan-Transfer von City zu Barca fixiert

APA/AFP

Das Manchester-City-Dress ist für Gündogan Geschichte

Der Wechsel von Ilkay Gündogan zum FC Barcelona ist perfekt. Der spanische Meister gab die Verpflichtung des 32-jährigen deutschen Teamspielers am Montag bekannt. Gündogan verlässt Manchester City nach dem Triple-Gewinn aus englischer Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph ablösefrei. Der Mittelfeldspieler erhält bei den Katalanen einen bis zum 30. Juni 2025 gültigen Zweijahresvertrag mit der Option für eine weitere Saison.

Die festgeschriebene Ablösesumme liegt nach Angaben der Katalanen bei 400 Millionen Euro. Er war im Sommer 2016 von Borussia Dortmund zu ManCity gewechselt. "Es war eine Freude und ein Privileg für mich, in den vergangenen Jahren Teil von Manchester City gewesen zu sein", sagte Gündogan, der seine Zeit bei dem Club mit Trainer Pep Guardiola als Kapitän mit dem Gewinn der europäischen "Königsklasse" gekrönt hatte. "Dieser Verein hat all meine Träume wahr gemacht und ich werde ewig dankbar sein für diese Gelegenheit", sagte Gündogan in einer Mitteilung des englischen Premier-League-Clubs.

Vor allem Barcelonas Trainer Xavi soll ihn von einem Wechsel zu den Katalanen überzeugt haben. Bei Barça spielt Gündogan nun auch wieder mit seinem früheren BVB-Kollegen Robert Lewandowski zusammen.

apa