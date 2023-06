Völler zu Rassisten im Netz: "Eine Sauerei"

FIRO/SID

Völler hat Moukoko und Ngankam seine Unterstützung zugesichert

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat den Umgang der U21 mit dem Rassismus-Eklat um Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam gelobt.

"Schon in der ersten Nacht haben die Verantwortlichen toll reagiert", sagte der 63-Jährige am Montag im georgischen Batumi. "Das darf hier keinen Platz haben. Diese Anonymität in den Sozialen Netzwerken ist das Allerletzte."

Moukoko von Vizemeister Borussia Dortmund und Herthas Ngankam waren nach ihren verschossenen Elfmetern im EM-Auftaktspiel gegen Israel (1:1) am Donnerstag Opfer massiver Beleidigungen im Netz geworden.

"Es war richtig, schnell wieder zur Tagesordnung überzugehen", sagte Völler: "Das ist eine Sauerei und soll nicht wieder vorkommen, da wird der DFB auch alles Mögliche für tun."

Erst die Regenbogenbinde bei der WM in Katar, nun der Rassismus-Eklat bei den Junioren. Der sportliche Misserfolg wird zur Zeit auch von externen Themen überschattet.

Droht auch bei der Heim-EM ein Fiasko? "Da müssen sie diese anonymen Netzwerker fragen. Wir werden immer versuchen, die Spieler zu schützen. Das sind alle super Jungs", so Völler.