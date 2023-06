Klagenfurt holt deutschen Mittelfeldspieler

GEPA/Austria Klagenfurt

Iba May bei Austria Klagenfurt

Austria Klagenfurt hat im Sommer-Transferfenster mit dem Deutschen Iba May den ersten Neuzugang vermeldet.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler spielte im Frühjahr für Viktoria Berlin in der deutschen Regionalliga (4. Leistungsstufe), nachdem er zuvor in der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg und bei Eintracht Braunschweig agiert hatte. Eine Knöchelverletzung bedeutete dann eine längere Pause. In Klagenfurt unterschrieb May einen Vertrag bis Juni 2025.

apa