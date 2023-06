Austria verstärkt Flügel mit Marvin Potzmann

APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Potzmann läuft künftig für statt gegen die Austria

Die Wiener Austria hat den ablösefreien Marvin Potzmann unter Vertrag genommen. Der defensive Flügelspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag samt Option, wie die Violetten am Dienstag bekannt gaben. Der 29-jährige Potzmann stand in den vergangenen vier Saisonen in den Diensten des LASK, in der Fußball-Bundesliga war der langjährige Profi auch schon für Mattersburg, Grödig, Sturm Graz und Rapid tätig.

Bei der Austria freute sich Sportdirektor Manuel Ortlechner über einen "wertvollen Teamplayer". Der links und rechts einsetzbare Potzmann gibt den Wienern an den Flügeln mehr Kaderdichte. Der Wiener selbst gab an, vom Weg der Austria überzeugt zu sein. Bekannte Gesichter sind Andreas Gruber, James Holland, Reinhold Ranftl und Marko Raguz, mit denen Potzmann bereits beim LASK gespielt hat.

apa