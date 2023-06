Rapid gibt Kriwak an Dordrecht ab

APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Kriwak geht in die Niederlande

Rapid Wien hat Mittelstürmer Rene Kriwak an den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht abgegeben.

Der 24-Jährige war von den Grünweißen in der abgelaufenen Saison nach Hartberg verliehen gewesen. Für die Rapid-Profis lief Kriwak davor sechsmal ein, zu mehr Spielpraxis kam er in der 2. Liga bei Rapid II. Der Vertrag den Angreifers bei Rapid wäre noch bis 2024 gelaufen. Dordrecht beendete die Saison in der zweiten Liga heuer nur auf Platz 18 von 20 Teams.

apa