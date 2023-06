VfL Osnabrück verpflichtet Thalhammer aus Regensburg

IMAGO/Oliver Zimmermann/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Maximilian Thalhammer wechselt zum VfL Osnabrück

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat Maximilian Thalhammer von Jahn Regensburg verpflichtet. Das verkündete der Klub am Mittwoch.

Über die Vertragslaufzeit machte der VfL keine Angaben. In Osnabrück trifft Thalhammer auf Charalambos Makridis, der ebenfalls ablösefrei aus Regensburg an die Bremer Brücke wechselte.

"Er ist ein sehr laufstarker Sechser mit Gardemaß und entsprechendem Kopfballspiel sowie einem außerordentlichem Spielverständnis. Er hat bereits reichlich Erfahrung in der 2. Liga gesammelt und ist trotz dessen noch in einem Alter, in dem er sich weiterentwickeln kann", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh.