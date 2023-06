1. FC Köln verkündet Entscheidung bei Schwäbe

IMAGO/Laci Perenyi

Marvin Schwäbe bleibt beim 1. FC Köln

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann langfristig auf die Dienste von Stammtorwart Marvin Schwäbe setzen.

Der 28-Jährige verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2027, das teilte der Klub am Mittwoch mit. Schwäbe war im Sommer 2021 vom damaligen dänischen Meister Bröndby IF nach Köln gekommen und verdrängte im Laufe seiner ersten Saison die langjährige Nummer eins Timo Horn.

"Marvin ist für unser Spiel von großer Bedeutung", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller: "In der Defensive ist er ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft, in der Offensive ein wichtiger Anker für unseren Spielaufbau." Schwäbe selbst gab an, "kaum Bedenkzeit" für die Verlängerung benötigt zu haben: "Für mich passt hier alles sehr gut zusammen." Der ursprüngliche Vertrag lief bis 2024.

Schwäbe spielte in der Jugend unter anderem für Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim, sein Profidebüt gab der einstige Junioren-Nationalspieler in der 3. Liga für den VfL Osnabrück. Nach einer weiteren Leihstation beim damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden wechselte der Hesse im Sommer 2018 nach Dänemark, auch dort setzte er sich durch.